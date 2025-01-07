Конфлікт між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК і поліції стався на одному з вокзалів Дніпра. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
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Різанина у Дніпрі 7 січня
Представники ТЦК і правоохоронці звернулися до чоловіка з проханням показати своїх військово-облікові документи. Він відмовився це зробити, через що виник конфлікт.
Під час розмови чоловік дістав з кишені ніж і накинувся на поліцейського. Правоохоронцю надали медичну допомогу.
У чоловіка вилучили ніж, яким він поранив поліціянта. Поліція проводить перевірку та обставини події. На нападника можуть відкрити кримінальну справу за фактом погроза або насильства щодо працівника правоохоронного органу.
У нападника вилучили ніж / Фото відділу комунікації поліції Дніпропетровщини
У поліції зазначили, що чоловік також написав заяву, в якій заявив, що йому поранив працівник ТЦК. За даним фактом також триватиме розслідування.
Конфлікти з ТЦК: останні новини
- 3 січня у Полтаві під час перевірки документів працівники ТЦК нібито зламали ногу цивільному чоловікові. В обласному військкоматі розповіли, що чоловік поводився агресивно та сам вдарив одного з працівників ТЦК в обличчя та збив його з ніг. Двоє інших намагалися стримати нападника.
- У Сумах 2 січня в місцевому ТЦК внаслідок конфлікту між військовим і цивільним помер чоловік. Він отримав травми, у лікарні врятувати його життя не вдалося.
- У Вишгороді, на Київщині, поліцейські та представники ТЦК намагалися виманити водія з авто, використовуючи перцеві балончики.