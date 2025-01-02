Що кажуть родичі загиблого, обласний ТЦК і поліція, – повідомляє 24 Канал.

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Що каже тітка Євгенія Криводуба

Суспільне оприлюднило версію тітки загиблого. Наталія Скачедуб розповіла, що о 15:01 29 грудня до неї зателефонував племінник. Сказав, що перебуває в ТЦК і що "його забирають на війну", а далі кинув слухавку. За словами жінки, вона передзвонила на цей номер о 15:20, де відповіли: "Чергова частина військкомату".

Наталія попросила закликати до телефону Євгенія Криводуба. Мовляв, він тільки що телефонував з цього номера телефону.

"На що була відповідь, що він не може підійти до слухавки і він кинув з тої сторони трубку", – пригадала жінка.

Розшукувати Євгенія почали 30 грудня. Його цивільна дружина телефонувала в ТЦК.

"На що відповіли: "Такого прізвища тут немає, такої людини тут", а ми почали знову телефонувати. Потім вони сказали, що він вчора випив 0,5 горілки, йому стало зле і його відвезли в лікарню. В яку лікарню спочатку не казали, потім сказали в ЦМЛ. Я особисто перетелефонувала в ЦМЛ, сказали: "Три дні вже ніхто до нас не поступав". І потім цивільна дружина зателефонувала в обласну лікарню і там сказали, що так, сьогодні, 30 грудня о 08:00 з ТЦК привезли молодого хлопця, з черепно-мозковою травмою. Він прооперований, в реанімації, в комі. Він підведений до штучного дихання. Все. Коли його привезли було написано: "ТЦК, туалет" і 31-го зателефонували з лікарні о 8:00 і сказали: "Євгеній помер". Все, ми його поховали", – розповіла тітка.

Наталія Скачедуб зазначила, не сподобалося, що спочатку "не сказали, з якими травмами його повезли й куди, і коли, а почали, що він там випив".

Жінка пригадала: "Я говорю: "Там що, наливають в ТЦК? Там дають випити чи що?" І що була вказана чітка ємкість, що 0,5. Якщо він був п'яний, на якій підставі ви дозволили йому проходити комісію? І потім уже вони почали говорити, що це не ТЦК його побило, а зайшов якийсь хлопчина, він військовий, він зайшов в гості в ТЦК".

У гробу він лежав з цією трубкою для дихання. От руки не були побиті, обличчя не було побите. Була ззаду голова чорна, вся синя, красна, бордова, отака гематома. Таке враження, що його руки тримали. Ну, коли вас б'є хтось, так, реакція захищатися якось, ну були б якісь подряпини або він би комусь здачу давав,

– наголосила Наталія Скачедуб.

Додала, племінникові нещодавно виповнилося 40 років.

Як відреагували в обласному ТЦК та СП

У Сумському обласному ТЦК відреагували ввечері 2 січня. Заявили, що напередодні Нового року на території міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки "стався конфлікт".

Між двома чоловіками, які не є співробітниками ТЦК та СП, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна. Факт бійки був зафіксований поліцією Сумської області, про що було розміщено інформаційне повідомлення на офіційному телеграм-каналі обласного управління національної поліції. Триває слідство,

– заявила група комунікацій обласного ТЦК.

Також зазначили, мовляв, особовий склад Сумського обласного ТЦК "всебічно сприяє слідству" та допомагає поліцейським, що працюють над встановленням всіх обставин події.

"Всі відеоматеріали з камер спостереження надані правоохоронним органам", – додали в ТЦК.

Також закликали уникати "поширення неперевірених даних і спекулятивних тверджень", користуватися офіційними джерелами інформації та не брати до уваги фейки, що поширюють ворожі телеграм-канали з метою дискредитації військовослужбовців.

Що кажуть у поліції

Ввечері 2 січня у поліції Сумської області заявили, що встановили особу, яка спричинила смертельні тілесні ушкодження мешканцю Сум. Зазначили, що з заявою про побиття звернулася співмешканка 40-річного потерпілого. Також додали, що "за її словами, чоловіка з травмами доставили до лікарні". На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні,

– заявили в поліції.

Також зазначили, що військовослужбовцю вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу, – "Вбивство через необережність". Наразі триває слідство.