Подробиці розповів речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу 3 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про інцидент

ЗМІ повідомляли, що у Полтаві 2 січня ТЦК напали на чоловіка та зламали йому ногу. Його госпіталізували. Відповідне відео з конфліктом з ТЦК зняла дружина чоловіка.

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Що кажуть у ТЦК

У ТЦК коментують це так: військовослужбовці звернулися до чоловіка для перевірки його військово-облікових документів. У відповідь той кілька разів відступив, після чого вдарив одного з військових в обличчя та збив його з ніг. Двоє інших військових втрутилися, щоб стримати нападника, оскільки той продовжував поводитися агресивно.

Старший групи викликав поліцію та медиків. Поки очікували прибуття оперативної групи, на місці події зібралися очевидці. Деякі з них почали звинувачувати військовослужбовців, підтримуючи агресивну поведінку чоловіка. Той заявляв, що його побили та навіть зламали ногу.

Стосовно стану нападника достовірної інформації в мене немає, проте відомо, що буквально через годину він вийшов з лікарні без жодних видимих ушкоджень чи милиць,

– прокоментував речник ТЦК.

За словами речника Полтавського ТЦК Істоміна, працівника ТЦК доправили до лікарні, де у нього діагностували забій м’яких тканин обличчя та гомілки.

Поліція встановила, що нападником є 33-річний чоловік, який не перебуває на військовому обліку. Відкрито два кримінальні провадження за статтею Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження".

"Поліція зареєструвала звернення цього громадянина та відкрила кримінальне провадження за фактом завдання легкого тілесного ушкодження. Зламана нога — це ушкодження середньої тяжкості. Тобто вся інформація, що військовослужбовці ТЦК зламали комусь ногу є цілковитою брехнею", – повідомив Роман Істомін.