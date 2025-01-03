Подробности рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин на брифинге 3 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно об инциденте

СМИ сообщали, что в Полтаве 2 января работники ТЦК напали на мужчину и сломали ему ногу. Его госпитализировали. Соответствующее видео с конфликтом с ТЦК сняла жена мужчины.

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Что говорят в ТЦК

В ТЦК комментируют это так: военнослужащие обратились к мужчине для проверки его военно-учетных документов. В ответ тот несколько раз отступил, после чего ударил одного из военных в лицо и сбил его с ног. Двое других военных вмешались, чтобы сдержать нападавшего, поскольку тот продолжал вести себя агрессивно.

Старший группы вызвал полицию и медиков. Пока ожидали прибытия оперативной группы, на месте происшествия собрались очевидцы. Некоторые из них начали обвинять военнослужащих, поддерживая агрессивное поведение мужчины. Тот заявлял, что его избили и даже сломали ногу.

Относительно состояния нападавшего достоверной информации у меня нет, однако известно, что буквально через час он вышел из больницы без видимых повреждений или костылей,

– прокомментировал представитель ТЦК.

По словам спикера Полтавского ТЦК Истомина, работника ТЦК доставили в больницу, где у него диагностировали ушиб мягких тканей лица и голени.

Полиция установила, что нападавшим является 33-летний мужчина, который не состоит на воинском учете. Открыто два уголовных производства по статье Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

"Полиция зарегистрировала обращение этого гражданина и открыла уголовное производство по факту нанесения легкого телесного повреждения. Сломанная нога – это повреждение средней тяжести. То есть вся информация, что военнослужащие ТЦК сломали кому-то ногу является полной ложью", – сообщил Роман Истомин.