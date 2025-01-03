Музикант з Полтави Мирослав Щербак на своїй сторінці в інстаграмі виклав серію сторіз, у яких вкрай різко висловлювався про ТЦК й поліції та закликав до вбивства їх працівників. Публікації вже недоступні до перегляду, однак скриншоти розлетілися мережею, пише 24 Канал.

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У сторіз Мирослава лунали заяви на кшталт: "досить знущатися з народу", "уся поліція повинна піти на фронт", "якщо ви побачите від мене вибачення або я зник, значить мене вбили", "я готовий вбивати, смерті заслуговує кожен працівник ТЦК і поліції".

Обов'язок кожного українця – вбити представника ТЦК. Нас не повинно цікавити, у формі він. Чи без. Так само як ми не повинні шукати "хароших рускіх". Ми не повинні шукати хороших ТЦК,

– йшлося у публікаціях музиканта.



Заяви Мирослава Щербака / Фото OBOZ.UA

Реакція гурту Burned Time Machine

Заяви Мирослава Щербака розлетілися мережею та спровокували скандал. Гурт Burned Time Machine, учасником якого є Мирослав, заявив про припинення співпраці з ним. У колективі підкреслили, що вони не підтримують позицію Щербака.

Нам щиро прикро, соромно, і ми не підтримуємо висловлювання Мирослава. Позиція гурту завжди була всім відома, Burned Time Machine завжди підтримували ЗСУ та волонтерили з перших днів повномасштабного вторгнення (в тому числі й Мирослав),

– написали представники гурту.

Мирослав Щербак попросив вибачення

Після суспільного розголосу Мирослав Щербак записав відео, в якому попросив вибачення перед тими працівниками ТЦК й поліції, які гідно виконують свою роботу.

Сказати, що я сказав х*йню і здовбой*бив, – це не сказати нічого... У мене відбулося відчуття, що краще вже не буде. Це був великий крик про те, що я всц*вся,

– пояснив Щербак.

Він зазначив, що насправді не думає про те, що писав у сторіз. Його публікації нібито були спровоковані страхом. На думку Мирослава, зараз суспільство має бути об'єднаним.

Мирослав Щербак перепросив перед ТЦК й поліцією: відео

Крім того, Мирослав заявив, що кожен лайк його відео конвертується у гривню. Щоправда, допис музиканта станом на 3 січня вподобало трохи більше 200 людей.