Режисер та актор фільму "Покинь, якщо кохаєш" Джастін Бальдоні звинувачує New York Times у наклепі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Variety.

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Режисер подав позов на 250 мільйонів доларів. Мова йде про статтю, яку опублікувало видання. У ній йдеться про те, чому Блейк Лайвлі звинувачує колегу у сексуальних домаганнях та репутаційній помсті. Акторка стверджує, що Бальдоні та його команда прагнули зруйнувати її репутацію.

Стаття на New York Times спирається на скарги самої Блейк Лайвлі, документи та скріншоти повідомлень, якими нібито обмінювався Джастін Бальдоні з його піарниками.

Бальдоні натомість стверджує, що в матеріалі Блейк Лайвлі хибно змальована як жінка, яка постраждала від "багатомісячних сексуальних домагань" з його боку та боку продюсера фільму "Покинь, якщо кохаєш". Згідно з його версією, у статті є неточності та спотворення фактів.

Стаття Times майже повністю покладалася на неперевірену і корисливу розповідь Лайвлі, передаючи її майже дослівно, ігноруючи при цьому безліч доказів, які суперечили її твердженням і викривали її справжні мотиви,

– пише у позові.

Адвокати Джастіна Бальдоні додають, що саме Блейк Лайвлі розпочала "маніпулятивну і наклепницьку кампанію". За їхніми словами, акторка використовувала неправдиві звинувачення, щоб повністю контролювати виробництво фільму.

До позову доєдналися піарниці Джастіна Бальдоні – Меліса Натан і Дженніфер Абель. За версією Блейк Лайвлі, актор найняв їх для знищення її репутації.

Відповідь New York Times

Речник видання заявив, що опублікований матеріал є прискіпливим та відповідальним, він спирався на аналіз безлічі оригінальних документів, електронних листів і текстових повідомлень. Ні Джастін Бальдоні, ні його команда не зверталися до New York Times щодо неточностей чи помилок у статті. Тому видання буде захищатися від позову.