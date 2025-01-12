Для того, щоб бути заброньованим від мобілізації, підприємства та співробітники мають відповідати необхідним критеріям, зазначених в українському законодавстві. Хто і як може отримати бронювання у січні 2025 року – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які є вимоги для отримання бронювання від мобілізації

Через кібератаку на українські реєстри Кабмін продовжив чинне бронювання від мобілізації на один місяць, тобто до кінця лютого 2025 року. Ті компанії, які пройдуть перегляд на право звільняти своїх працівників від служби в ЗСУ, зможуть бронювати їх на 12 місяців.

Щоб отримати право на бронювання, річні податки та збори компанії повинні перевищувати 1,5 мільйона євро, а надходження в іноземній валюті повинні становити суму в еквіваленті мільйони євро на рік.

Крім того, підприємства повинні мати статус стратегічно важливого підприємства як для економіки, так і для місцевих громад. Необхідно регулярно сплачувати єдиний соціальний внесок, а також не мати заборгованості перед державою. Також бронювання є доступним для резидентів і для постачальників послуг мобільного зв'язку та Інтернету.

Приватні підприємства, які пропонують своїм працівникам середню заробітну плату від 20 000 гривень за останній квартал, регулярно сплачують податки та не мають простроченої заборгованості, мають право на отримання броні від мобілізації. Остання вимога поширюється на всі компанії.

Важливо наголосити, що до 28 лютого підприємства та організації, визнані критично важливими, зобов'язані підтвердити цей статус, щоб мати можливість бронювати працівників.

Хто не зможе бути заброньованим від мобілізації

Громадяни України, які не оновили свої персональні дані, не перебувають на обліку у ТЦК або є у розшуку, не можуть бути у списку осіб, які мають право на бронювання під час мобілізації.

Водночас працівники державних органів і підприємств, які визнані критично важливими, для того, щоб претендувати на бронювання, повинні отримувати мінімальну заробітну плату в розмірі 20 000 гривень. Це положення не поширюється на працівників комунальних підприємств та державних установ.

Гарантоване бронювання від мобілізації можуть отримати чиновники вищого корпусу, керівники організацій на рівні району та області, а також голови рад в областях, районах, селах і селищах.

Також на бронь можуть розраховувати мери, члени нацради та бенефіціарні власники підприємств зі статусом критично важливого.

У звичайних робітників також є можливість отримати звільнення від служби, якщо вони:

працюють на паливно-енергетичних комплексах зі статусом критично важливого підприємства;

працюють в установах Організації Об'єднаних Націй спеціалізованого типу;

значаться працівниками технічного напряму в компанії, яка постачає послуги мобільного зв'язку та інтернету.

є представниками міжнародних організацій.

На бронь обсягом у 50% співробітників можуть претендувати інші держслужбовці, працівники правоохоронних органів, пожежники та рятувальники.

Як дізнатися, чи є бронювання від мобілізації

Працівники, які бажають підтвердити наявність статусу бронювання, можуть звернутися безпосередньо до своїх роботодавців.

Раніше компанії подавали списки до відповідних органів, щоб отримати підтвердження про бронювання для працівників. Однак цей процес було спрощено, і тепер він здійснюється винятково через портал Дія, де заявки розглядаються протягом 72 годин.

У випадках, коли у роботодавця відсутній код ЄДРПОУ або якщо Дія не може сформувати список замовлень, заявка буде перенаправлена до державного органу, відповідального за рішення щодо критичної важливості компанії.

Крім того, працівники можуть перевірити статус свого бронювання через застосунок Резерв+, який надає найсвіжішу інформацію з реєстру.