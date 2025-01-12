Для того, чтобы быть забронированным от мобилизации, предприятия и сотрудники должны соответствовать необходимым критериям, указанных в украинском законодательстве. Кто и как может получить бронирование в январе 2025 года – читайте в материале 24 Канала.

К теме Мобилизация в Украине: кого могут снять с воинского учета

Какие есть требования для получения бронирования от мобилизации

Из-за кибератаки на украинские реестры Кабмин продлил действующее бронирование от мобилизации на один месяц, то есть до конца февраля 2025 года. Те компании, которые пройдут просмотр на право освобождать своих работников от службы в ВСУ, смогут бронировать их на 12 месяцев.

Чтобы получить право на бронирование, годовые налоги и сборы компании должны превышать 1,5 миллиона евро, а поступления в иностранной валюте должны составлять сумму в эквиваленте миллиона евро в год.

Кроме того, предприятия должны иметь статус стратегически важного предприятия как для экономики, так и для местных общин. Необходимо регулярно платить единый социальный взнос, а также не иметь задолженности перед государством. Также бронирование доступно для резидентов и для поставщиков услуг мобильной связи и Интернета.

Частные предприятия, которые предлагают своим работникам среднюю заработную плату от 20 000 гривен за последний квартал, регулярно платят налоги и не имеют просроченной задолженности, имеют право на получение брони от мобилизации. Последнее требование распространяется на все компании.

Важно отметить, что до 28 февраля предприятия и организации, признаны критически важными, обязаны подтвердить этот статус, чтобы иметь возможность бронировать работников.

Кто не сможет быть забронированным от мобилизации

Граждане Украины, которые не обновили свои персональные данные, не состоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, не могут быть в списке лиц, которые имеют право на бронирование во время мобилизации.

В то же время работники государственных органов и предприятий, которые признаны критически важными, для того, чтобы претендовать на бронирование, должны получать минимальную заработную плату в размере 20 000 гривен. Это положение не распространяется на работников коммунальных предприятий и государственных учреждений.

Гарантированное бронирование от мобилизации могут получить чиновники высшего корпуса, руководители организаций на уровне района и области, а также главы советов в областях, районах, селах и поселках.

Также на бронь могут рассчитывать мэры, члены нацсовета и бенефициарные владельцы предприятий со статусом критически важного.

У обычных рабочих также есть возможность получить освобождение от службы, если они:

работают на топливно-энергетических комплексах со статусом критически важного предприятия;

работают в учреждениях Организации Объединенных Наций специализированного типа;

значатся работниками технического направления в компании, которая поставляет услуги мобильной связи и интернета.

являются представителями международных организаций.

На бронь объемом в 50% сотрудников могут претендовать другие госслужащие, работники правоохранительных органов, пожарные и спасатели.

Как узнать, есть ли бронирование от мобилизации

Работники, желающие подтвердить наличие статуса бронирования, могут обратиться непосредственно к своим работодателям.

Ранее компании подавали списки в соответствующие органы, чтобы получить подтверждение о бронировании для работников. Однако этот процесс был упрощен, и теперь он осуществляется исключительно через портал Дія, где заявки рассматриваются в течение 72 часов.

В случаях, когда у работодателя отсутствует код ЕГРПОУ или если Дия не может сформировать список заказов, заявка будет перенаправлена в государственный орган, ответственного за решение о критической важности компании.

Кроме того, работники могут проверить статус своего бронирования через приложение Резерв+, который предоставляет самую свежую информацию из реестра.