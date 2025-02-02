Усе, що відомо про вбивство працівника ТЦК в Пирятині – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як стався напад на військовослужбовця у Пирятині

Військовослужбовця ТЦК вбили вночі 31 січня на автозаправній станції Пирятину. У цей час відбувався супровід військовозобов'язаних до 199 навчального центру.

У якийсь момент невідомий чоловік у балаклаві та піксельних штанах цілеспрямовано підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП та, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати йому зброю. Співробітник ТЦК відмовив чоловікові, через що той розгнівався і вистрелив у військового.

Нападник забрав автомат у вбитого військовослужбовця та втік разом з іншим чоловіком. Правоохоронці одразу ж розпочали оперативно-розшукові заходи. Вбивцю шукали по всій області, для цього ввели операцію "Сирена". Також до пошуків залучили поліціянтів з сусідніх регіонів.

Солдата було важко поранено, він загинув. Старший команди одразу ж надав невідкладну допомогу, викликав швидку пораненому. Лікарі намагалися реанімувати військового, але їхній спроби не дали результату.

Поліція затримала ймовірного вбивцю

Спеціальна операція з пошуку нападника мала успіх. Протягом кількох годин поліцейські знайшли чоловіка, який міг вистрелити у співробітника ТЦК та чоловіка, який втік з ним.

Поліцейські з’ясували, що військові перевозили військовозобов'язаних у супроводі двох працівників ТЦК та СП. Коли транспортний засіб зупинився на АЗС, невідомий чоловік раптово здійснив постріл з рушниці у військового Полтавського РТЦК, заволодів його автоматом та втік з місця вчинення злочину разом зі спільником,

– зазначили в обласній поліції.

Вдалося встановити, що ймовірний вбивця – житель Полтавщини 1984 року народження. Його спільник 1988 року народження приїхав з Полтави. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі вилучили у чоловіка зброю. Фігурантам справи обиратимуть запобіжний захід. Убивці військового загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за статтями "Умисне вбивство", "Незаконне заволодіння зброєю" та "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України".

Нападник був знайомим одного з мобілізованих чоловіків. Того дня він намагався врятувати його від відправки до армії.

Як відреагували в Сухопутних військах ЗСУ

Командування Сухопутних військ ЗСУ одразу ж випустило повідомлення, в якому засудило злочин проти військового. Для всіх винних у загибелі співробітника ТЦК вимагають найсуворішого покарання. Також Сухопутні війська передали слова співчуття рідним і близьким загиблого, наголошуючи, що його смерть не залишиться безкарною.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що вбивству військовослужбовця ТЦК немає жодних виправдань. За його словами, мовчки спостерігати за хвилею зневаги до захисників України не можна.

Це вже не перший випадок агресії в бік військовослужбовців, і лише зараз проблема стала обговорюватися в суспільстві. Драпатий додав, що нинішній випадок перейшов усі межі, адже стався збройний напад.

Блискавична і жорстка реакція влади – єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під'їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв,

– написав у повідомленні Михайло Драпатий.

Що відомо про загиблого військовослужбовця

Начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів, що загиблий військовослужбовець супроводжував мобілізованих до навчального центру. Чоловік 1985 року народження мав дружину і дітей, також в нього залишилися батьки.

Військовий був мобілізований у 2023 році, але за рішенням ВЛК визнаний обмежено придатним, його направили на службу до ТЦК та СП.