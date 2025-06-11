Окрім цього, чоловік відмовився їхати до ТЦК та намагався втекти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавське обласне ТЦК та СП.

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Що відомо про конфлікт між чоловіком та групою оповіщення

За даними Полтавського обласного ТЦК та СП, конфлікт стався близько 09:00 11 червня. Тоді група оповіщення у складі поліцейських та співробітників ТЦК зупинила чоловіка без військово-облікових документів. Проте він хотів втекти.

Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про те, що у випадку, якщо він не буде виконувати законні вимоги поліцейського, його затримають.

Оскільки вимоги поліцейських були проігноровані, патрульні застосували фізичну силу, згідно зі статтею 45 Закону України "Про національну поліцію", та провели адміністративне затримання. Під час конфлікту порушник завдав тілесних ушкоджень патрульному та пошкодив бодікамеру,

– кажуть у Полтавському ТЦК.

Там додають, що на місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу та "швидку". Чоловік, якого намагалися затримати, поскаржився на погане самопочуття і також викликав медиків. У зв'язку з цим його відвезли до медзакладу.

У ТЦК також запевняють, що військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки не вчинили жодних протиправних дій щодо затриманого.

До слова, схожі випадки траплялися і раніше. Зокрема, у лютому цього ж року в Полтавській області застрелили співробітника ТЦК під час супроводу військовозобов'язаних на заправці в Пирятині. Тоді нападник забрав зброю та втік.

Поліції вдалося затримати ймовірного вбивцю та його спільника, винним загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.