Інцидент стався у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Що відомо про побиття курсанта на Кіровоградщині

У ДБР розповіли, що між інструктором навчального взводу та одним з новобранців виник конфлікт. Унаслідок цього військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата.

Останнього госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями. Наступного дня ДБР порушило кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості,

– розповіли у ДБР.

Водночас на місці інциденту був командир навчального взводу. Він не вжив жодних заходів для припинення побиття.

Через це йому також повідомлено про підозру – у бездіяльності військової влади.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних з посад.