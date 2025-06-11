Землі Міноборони віддали фермерам

Ексначальнику квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра правоохоронці повідомили про підозру, повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР та Офіс Генерального прокурора. Він протягом кількох років закривав очі на те, що місцеві фермери незаконно вирощують культури на танковому полігоні.

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Слідство встановило, що квартирно-експлуатаційний відділ легально уклав договори оренди з місцевими аграріями на використання земель Міноборони загальною площею майже 1,5 тисячі гектарів. Але фермери безпідставно захопили ще понад 100 гектарів землі, на яких розташовувався танковий полігон. Вони використовували їх для посівів, не укладаючи договори та не сплачуючи орендну плату.

Землі Міноборони незаконно оброблялись роками / Фото Офіс генерального прокурора

У ДБР повідомили, що колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу "не помічав" ці порушення та не вживав заходів для припинення незаконного використання військової землі. За висновками експертизи, через це Міноборони зазнало збитків на понад 8 млн гривень.

Зверніть увагу! Колишній начальник квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра нині обіймає іншу посаду. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Землі танкового полігону вже повернуто Міністерству оборони України.