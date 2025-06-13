Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала 7736 релігійних установ критичними, працівники яких мають право на бронювання, передає 24 Канал.
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- підтвердження працевлаштування священнослужителів;
- підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації;
- штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів);
- інформацію щодо персональних даних кандидатів на бронювання за встановленою Мінцифри формою;
Тим часом у командуванні Сухопутних військ наголосили, що поважають право релігійних організацій на відстрочку для своїх священнослужителів. Водночас підкреслили, що процедура бронювання не повинна створювати перешкод для комплектування особовим складом військових формувань.