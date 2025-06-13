Як отримати бронь священникам Щоб забронювати від мобілізації своїх працівників, релігійні установи мають надати ДЕСС:

підтвердження працевлаштування священнослужителів;

підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації;

штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів);

інформацію щодо персональних даних кандидатів на бронювання за встановленою Мінцифри формою;

Тим часом у командуванні Сухопутних військ наголосили, що поважають право релігійних організацій на відстрочку для своїх священнослужителів. Водночас підкреслили, що процедура бронювання не повинна створювати перешкод для комплектування особовим складом військових формувань.