Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала 7736 религиозных учреждений критическими, работники которых имеют право на бронирование, передает 24 Канал.
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- подтверждение трудоустройства священнослужителей;
- подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации;
- штатное расписание религиозной организации (предельная численность священнослужителей);
- информацию о персональных данных кандидатов на бронирование по установленной Минцифры форме;
Между тем в командовании Сухопутных войск отметили, что уважают право религиозных организаций на отсрочку для своих священнослужителей. В то же время подчеркнули, что процедура бронирования не должна создавать препятствий для комплектования личным составом военных формирований.