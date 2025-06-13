Как получить бронь священникам Чтобы забронировать от мобилизации своих работников, религиозные учреждения должны предоставить ДЕСС:

подтверждение трудоустройства священнослужителей;

подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации;

штатное расписание религиозной организации (предельная численность священнослужителей);

информацию о персональных данных кандидатов на бронирование по установленной Минцифры форме;

Между тем в командовании Сухопутных войск отметили, что уважают право религиозных организаций на отсрочку для своих священнослужителей. В то же время подчеркнули, что процедура бронирования не должна создавать препятствий для комплектования личным составом военных формирований.