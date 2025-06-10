Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.

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Какие религиозные организации станут критически важными

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) определила, какие религиозные организации должны быть признаны критическими. Это 7736 учреждений. Все их работники имеют право на бронирование. В Сухопутных войсках отметили необходимость четкого соблюдения законодательных требований для процедуры бронирования.

Так забронировать священнослужителей организация сможет, если они официально трудоустроены, находятся на воинском учете в ТЦК и СП и имеют подтверждение статуса священнослужителя.

Организации будут учитывать мобилизационные потребности, то есть процедура бронирования не должна создавать препятствий для комплектования личным составом военных формирований.

Командование Сухопутных войск также обращает внимание, что к службе следует привлекать военных капелланов, которые оказывают духовную поддержку личному составу.

Бронирование священнослужителей должно учитывать квоты конфессионального представительства для капелланов в ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и других формированиях, как это предусмотрено законодательством,

– говорится в сообщении.

Религиозные организации, которые вошли в перечень, должны ответственно провести процесс бронирования, обеспечивая достоверность предоставленной информации и соблюдение законодательных норм.