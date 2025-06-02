Об этом рассказывает 24 Канал. С июня в Украине действуют обновленные правила мобилизации, которые касаются как процедуры отсрочки, так и бронирования работников важных предприятий.

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Правительство изменило правила бронирования

Власть продолжает совершенствовать систему, чтобы сохранить ключевые кадры для экономики и одновременно обеспечить потребности ВСУ.

Как объясняет Минобороны, право на отсрочку имеют граждане, которые относятся к определенным законом категориям – от работников забронированных предприятий до одиноких родителей, опекунов и студентов. При этом саму отсрочку можно оформить онлайн – через приложение "Резерв+", а студентам теперь достаточно подтверждать свой статус не ежеквартально, а дважды в год.

Что изменилось в бронировании

30 мая Кабмин обновил порядок бронирования:

100% работников на предприятиях, которые работают на ВСУ или другие силовые структуры, могут быть забронированы;

предприятиям в сфере энергетики разрешили бронировать людей без ограничений по задолженностям или уровня зарплат;

компании, что есть в Перечне критически важных, могут подавать заявки на бронирование через "Дію" – при условии, что работники официально трудоустроены и есть в военном реестре.

Кроме того, теперь в общее количество забронированных можно включать и тех работников, которых мобилизовали после 18 мая – это позволяет сохранить место за ключевыми специалистами.

Стоит заметить! Если мобилизованные работники автоматически не учтены в общем количестве, предприятие должно обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить данные.