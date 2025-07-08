Россия имеет несколько продвижений, но ВСУ также имеют успехи на одном из направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Смотрите также Более 180 боестолкновений, интенсивность не уменьшается: карта фронта 9 июля
Какова ситуация на фронте
- 7 и 8 июля российские войска атаковали в Курской области.
- ВСУ недавно продвинулись на севере Сумской области. Россияне также продолжали свои атаки на этом направлении.
- Вражеские войска продолжили наступательные операции и на севере Харьковской области, но не продвинулись там. Атаки осуществлялись в направлении Липцов, вблизи Волчанска и Зеленого, а также вдоль международной границы в направлении Дегтярного 7 и 8 июля.
- 8 июля российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, подтвержденного продвижения нет. Они атаковали вблизи Красного Первого, Каменки, Голубовки, в направлении Нововасильевки, Кутьковки, Амбарного, Лозовой Второй, вблизи Мирного, Соболевки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Глушковки.
- Российские войска продолжили наступательные операции на направлении населенного пункта Боровая вблизи Загрызово и Ольговки. Они не продвинулись вперед.
- 8 июля оккупанты продолжили наступательные операции на Лиманском направлении в направлении Шандриголово, вблизи Карповки, Редкодуба, Глущенково, Зеленой Долины, Нового Мира, Торского и в Серебрянском лесничестве. Также российские войска атаковали на северо-запад от Лимана. Подтвержденного продвижения нет.
- Россия продолжила наступательные операции на Северском направлении вблизи Григорьевки, Серебрянки и Выемки, но не продвинулась.
- Российские войска недавно продвинулись на Часовоярском направлении к востоку от Белой Горы. Они провели наступательные операции вблизи самого Часов Яра, в направлении Маркового, Николаевки, вблизи Ступочек, Белой Горы и Предтечино 7 и 8 июля.
- Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры за 7 июля свидетельствуют, что враг имел незначительные успехи к северо-западу от Дылеевки. Кроме того, российские войска провели наступательные операции вблизи самого Торецка, Яблоновки, Александро-Калиново, Полтавки и Попового Яра, а также в направлении Катериновки и Плещеевки.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Захватчики также продолжили наступление на Покровском направлении вблизи самого Покровска, Мирного, Малиновки, Разиного, Новоэкономичного, Миролюбовки, Лысовки, Шевченко, Новоукраинки и Зверево, Удачного, но безуспешно.
- Россия продолжила наступление и на Новопавловском направлении на саму Новопавловку, вблизи Новосергиевки, Муравки, Котляровки, Орехового, Алексеевки, Зеленого Кута, Запорожья, Поддубного, Ялты, Комара, Федоровки, Мирного, Андреевки-Клевцового и Воскресенки. Продвижения нет.
- Оккупанты наступали и на Великоновоселковском направлении вблизи Шевченко, Свободного Поля, Новоселки, Зеленого Поля и Новополя, но не продвинулись вперед.
- Враг продолжил ограниченные наступления на Гуляйпольском направлении, но также не продвинулся. Он атаковал, в частности, вблизи Малиновки 7 и 8 июля.
- 7 и 8 июля российские войска атаковали на Ореховском направлении в направлении Малой Токмачки и вблизи Щербаков, Степного и Каменского.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 8 июля.