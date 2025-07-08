Россия имеет несколько продвижений, но ВСУ также имеют успехи на одном из направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Более 180 боестолкновений, интенсивность не уменьшается: карта фронта 9 июля

Какова ситуация на фронте

7 и 8 июля российские войска атаковали в Курской области .

. ВСУ недавно продвинулись на севере Сумской области . Россияне также продолжали свои атаки на этом направлении.

. Россияне также продолжали свои атаки на этом направлении. Вражеские войска продолжили наступательные операции и на севере Харьковской области , но не продвинулись там. Атаки осуществлялись в направлении Липцов, вблизи Волчанска и Зеленого, а также вдоль международной границы в направлении Дегтярного 7 и 8 июля.

, но не продвинулись там. Атаки осуществлялись в направлении Липцов, вблизи Волчанска и Зеленого, а также вдоль международной границы в направлении Дегтярного 7 и 8 июля. 8 июля российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении , подтвержденного продвижения нет. Они атаковали вблизи Красного Первого, Каменки, Голубовки, в направлении Нововасильевки, Кутьковки, Амбарного, Лозовой Второй, вблизи Мирного, Соболевки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Глушковки.

, подтвержденного продвижения нет. Они атаковали вблизи Красного Первого, Каменки, Голубовки, в направлении Нововасильевки, Кутьковки, Амбарного, Лозовой Второй, вблизи Мирного, Соболевки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Глушковки. Российские войска продолжили наступательные операции на направлении населенного пункта Боровая вблизи Загрызово и Ольговки. Они не продвинулись вперед.

вблизи Загрызово и Ольговки. Они не продвинулись вперед. 8 июля оккупанты продолжили наступательные операции на Лиманском направлении в направлении Шандриголово, вблизи Карповки, Редкодуба, Глущенково, Зеленой Долины, Нового Мира, Торского и в Серебрянском лесничестве. Также российские войска атаковали на северо-запад от Лимана. Подтвержденного продвижения нет.

в направлении Шандриголово, вблизи Карповки, Редкодуба, Глущенково, Зеленой Долины, Нового Мира, Торского и в Серебрянском лесничестве. Также российские войска атаковали на северо-запад от Лимана. Подтвержденного продвижения нет. Россия продолжила наступательные операции на Северском направлении вблизи Григорьевки, Серебрянки и Выемки, но не продвинулась.

вблизи Григорьевки, Серебрянки и Выемки, но не продвинулась. Российские войска недавно продвинулись на Часовоярском направлении к востоку от Белой Горы. Они провели наступательные операции вблизи самого Часов Яра, в направлении Маркового, Николаевки, вблизи Ступочек, Белой Горы и Предтечино 7 и 8 июля.

к востоку от Белой Горы. Они провели наступательные операции вблизи самого Часов Яра, в направлении Маркового, Николаевки, вблизи Ступочек, Белой Горы и Предтечино 7 и 8 июля. Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры за 7 июля свидетельствуют, что враг имел незначительные успехи к северо-западу от Дылеевки. Кроме того, российские войска провели наступательные операции вблизи самого Торецка, Яблоновки, Александро-Калиново, Полтавки и Попового Яра, а также в направлении Катериновки и Плещеевки.

Ситуация на фронте / Карты ISW