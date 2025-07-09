За минувшие сутки произошло 183 боевых столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Ситуация на фронте 9 июля

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг активно обстреливает приграничье: зафиксировано 16 боестолкновений, 12 авиаударов, 21 управляемая авиабомба, 326 артобстрелов, из них 6 – из реактивных систем.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пытались штурмовать в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и Каменки – всего 11 атак.

На Купянском направлении российские войска атаковали четыре раза, в частности вблизи Загрызово, Степной Новоселовки и Голубовки.

На Лиманском направлении зафиксировано 19 атак за сутки. Враг пытался давить в районах Нового Мира, Карповки, Зеленой Долины, Торского, Редкодуба, Григорьевки и в направлениях Шандриголового и Среднего. Украинские защитники удержали позиции.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении враг атаковал четыре раза – вблизи Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения – в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении зафиксировано 10 атак – в районах Дилиевки, Торецка, Яблоновки, Русиного Яра, а также в направлениях Катериновки и Александро-Калиново.

На Покровском направлении горячее всего – 67 штурмовых действий. Оккупанты пытались прорвать оборону в районах Попового Яра, Полтавки, Мирного, Малиновки, Миролюбовки, Разино, Лысовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Луча, Новосергиевки, Муравки, Алексеевки, Зеленого Кута, Орехового, а также в направлениях Покровска, Владимировки, Молодецкого и Новопавловки. Российские войска недавно продвинулись, в частности к Разино и Шевченко Первого.

Враг давит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 36 штурмов в районах Запорожья, Поддубного, Мирного, Комара, Воскресенки, Шевченко, Зеленого Поля, Свободного Поля и Новополя.

На Гуляйпольском направлении противник совершил одну атаку вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наступательных действий не было.

На Приднепровском направлении оккупанты один раз пытались прорваться к украинским укреплениям.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не зафиксировано.

К слову, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1050 оккупантов – по состоянию на утро 9 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 029 000 тысяч бойцов.