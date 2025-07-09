За минулу добу відбулося 183 бойових зіткнення. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на фронті 9 липня

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог активно обстрілює прикордоння: зафіксовано 16 боєзіткнень, 12 авіаударів, 21 керована авіабомба, 326 артобстрілів, із них 6 – з реактивних систем.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися штурмувати в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам'янки – всього 11 атак.

На Куп'янському напрямку російські війська атакували чотири рази, зокрема поблизу Загризового, Степової Новоселівки та Голубівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 19 атак за добу. Ворог намагався тиснути в районах Нового Миру, Карпівки, Зеленої Долини, Торського, Рідкодуба, Григорівки та в напрямках Шандриголового і Середнього. Українські оборонці втримали позиції.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог атакував чотири рази – поблизу Івано-Дар'ївки та у напрямках Серебрянки й Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення – у бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку зафіксовано 10 атак – в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру, а також у напрямках Катеринівки й Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку найгарячіше – 67 штурмових дій. Окупанти намагалися прорвати оборону в районах Попового Яру, Полтавки, Мирного, Малинівки, Миролюбівки, Разіного, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Променя, Новосергіївки, Муравки, Олексіївки, Зеленого Кута, Горіхового, а також у напрямках Покровська, Володимирівки, Молодецького й Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися, зокрема до Разіного та Шевченка Першого.

Ворог тисне на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 36 штурмів у районах Запоріжжя, Піддубного, Мирного, Комара, Воскресенки, Шевченка, Зеленого Поля, Вільного Поля та Новополя.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив одну атаку поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наступальних дій не було.

На Придніпровському напрямку окупанти один раз намагалися прорватися до українських укріплень.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не зафіксовано.

До слова, за минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 окупантів – станом на ранок 9 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 029 000 тисяч бійців.