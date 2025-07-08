Відтак й оновив карти, де показав усі пересування окупантів та Сил оборони. Їх та основні висновки ISW публікує 24 Канал.

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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 8 липня

Бої в Курській області продовжилися 7 липня, про зміни на лінії зіткнення інформація не надходила. Але російські війська просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відеозаписи від 7 липня свідчать, що вони пройшли на північ від Юнаківки, що на північний схід від міста Суми.

області. Геолокаційні відеозаписи від 7 липня свідчать, що вони пройшли на північ від Юнаківки, що на північний схід від міста Суми. На півночі Харківської області змін не було, так само і на Куп'янському й Лиманському напрямках, до Борової, на Сіверському напрямку та в місті Часів Яр.

області змін не було, так само і на Куп'янському й Лиманському напрямках, до Борової, на Сіверському напрямку та в місті Часів Яр. Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відео від 6 липня свідчать, що вони пройшли на північний захід від Диліївки, це на північ від Торецька.

напрямку. Геолокаційні відео від 6 липня свідчать, що вони пройшли на північний захід від Диліївки, це на північ від Торецька. Російські війська, схоже, змінюють пріоритети наступальних операцій на Донбасі з Покровського напрямку на Костянтинівський. Після кількох тижнів невдалих дій зявилися геолокаційні відео від 6 та 7 липня, які показують, що окупанти під час механізованого штурму просунулися на півдні та на північний схід від Новоекономічного, що на схід від Покровська.

Як змінилася лінія фронту за 7 липня / Карти ISW

На Новопавлівському напрямку мали просування обидві армії. Відео від 6 липня свідчать, що українські війська пройшли в північній частині Дачного, що на південний схід від Новопавлівки. А відео від 7 липня показують, що російські війська пройшли до південного Товстого, що на південь від Новопавлівки.

напрямку мали просування обидві армії. Відео від 6 липня свідчать, що українські війська пройшли в північній частині Дачного, що на південний схід від Новопавлівки. А відео від 7 липня показують, що російські війська пройшли до південного Товстого, що на південь від Новопавлівки. На напрямку Великої Новосілки змін не фіксували. Наступальні операції росіян на Гуляйпільському напрямку були марними, в Запорізькій області загалом підтвердженого прогресу вони не досягли. Активності на Херсонщині, схоже, не було.

Підсумовуючи, ISW вказав, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки. Російські є просунулися на півночі Сумської області, поблизу Торецька, Покровська та Новопавлівки.