Інформацію не розголошують навіть місцевим дослідникам. Про це йдеться у звіті ISW від 6 липня, передає 24 Канал.

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Що відомо про статистику

В Інституті дослідження війни звернули увагу на повідомлення опозиційного російського видання від 5 липня про те, що Росстат не повідомив демографічні дані у своєму звіті "Соціально-економічне становище Росії" за січень – травень 2025 року.

Окрім того, місцевий дослідник електоральної статистики Дмитро Кобак наприкінці червня заявив, що державна служба відмовилася виконати його запит щодо даних про надлишкову смертність серед чоловіків за 2024 рік та помісячну смертність за датою смерті.

До слова, раніше в ISW уже писали, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати поточні демографічні проблеми Росії.

Відсутність демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російської армії,

– пишуть аналітики.

Нагадаємо, за даними головкома ЗСУ Олександра Сирського, лише за перше півріччя 2025 року Сили оборони України знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога.