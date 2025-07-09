Станом на ранок 9 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 029 000 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 9 липня 2025 року

Особового складу – близько 1 029 660 (+1050),

танків – 11000 (+5),

бойових броньованих машин – 22969 (+2),

артилерійських систем – 30102 (+68),

РСЗВ – 1434 (+0),

засобів ППО – 1193 (+1),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44457 (+227),

крилатих ракет – 3439 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 54575 (+119),

спеціальної техніки – 3929 (+2).

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