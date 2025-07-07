Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій Збройних Сил України. Група операторів Сил спеціальних операцій ЗСУ виконала успішну рейдову операцію на позиції ворога поблизу державного кордону з Росією.

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Українські спецпризначенці вдарили по ворогу на кордоні з Росією

Воїни зайшли з тилу, продемонструвавши високу майстерність та тактичну злагодженість навіть за складних погодних умов – дощу і непростої місцевості.

Для спецпризначенців такі умови – звична робоча обстановка, адже вони діють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту і за лінією зіткнення. Ця операція вкотре підтверджує високий рівень професіоналізму ССО, які завдають ворогу нищівних ударів, руйнуючи його плани.

Операція ССО на кордоні з Росією: дивитися відео

У результаті рейду було знищено живу силу противника, захоплено трофеї та отримано безцінний бойовий досвід, що посилює здатність українських спецпризначенців ефективно діяти в умовах сучасної війни.

Така робота спецпризначенців не дає ворогу перепочинку і сприяє зміцненню обороноздатності України на північному напрямку.