Варто зазначити, що він розташований у Воронезькій області орієнтовно за 350 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express та Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про українські атаки на Росію

Удари по "Борисоглєбську" завдали сили ССО ЗСУ спільно з іншими підрозділами СОУ. За даними Генштабу, у результаті було уражено склад з керованими авіаційними бомбами та навчально-бойовий літак, а також, ймовірно, інші літаки.

Варто зазначити, що там розташований Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу, який літає на Як-130. Крім того, на аеродромі базуються такі літаки, як Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35.

Сили оборони України вже атакували цю авіабазу у 2024 році декілька разів. Під час однієї з атак дрони зачепили таємничі контейнери, що можна було побачити навіть на супутникових знімках.

Цієї ночі дрони також атакували АТ "ВНИИР-Прогресс". Там, за попередніми даними, вдалося уразити один з виробничих цехів. Удар по цьому об’єкту вже не перший за останній час. Раніше по ньому били на початку червня. Тоді росіяни офіційно повідомляли про призупинення роботи підприємства.

Зауважимо, що АТ "ВНИИР-Прогресс" у переліку продукції займається виробництвом модуля типу "Комета", який Росія використовує у "Шахедах", а також у своїй новій ракеті S8000. У контексті удару по черговому виробнику компонентів до "Шахедів" варто відзначити, що з початку липня це вже щонайменше третій удар по виробництву цих ударних дронів.