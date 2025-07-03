Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У рамках зниження наступальних можливостей ворога ЗСУ атакували АО "Енергія“ (Єлець, Липецька область), що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження росіян.

Зокрема, для універсальних модулів планерування та корекції. Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю,

– вказали у Генштабі.

Крім того, цей завод виробляє батареї та акумулятори для комплексів "Іскандер-М", ракет Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

Як вказали у ЗСУ, вибухи зафіксовано на території заводу, внаслідок чого виробництво зупинено. Результати удару по "Енергії" уточнюються.