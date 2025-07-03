Попередня атака на "Енергію" сталася 42 дні тому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що такого виробляє атакований завод "Енергія" у Єлеці

Завод "Енергія" у російському місті Єлець, Липецької області, знову зазнав атаки українських далекобійних дронів.

За інформацією місцевої влади та відео з місця події, на території підприємства спалахнула пожежа, також була проведена евакуація працівників.

Це вже другий раз, коли Україна атакує "Енергію" – попередній удар був завданий у ніч на 23 травня. Така повторна цілеспрямованість свідчить, що об’єкт має стратегічне значення для виробництва озброєнь.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, на підприємстві виготовляють хімічні джерела живлення для універсальних модулів планування та корекції (УМПК), які застосовуються в російських керованих авіабомбах (КАБах).

Ураження саме цього заводу може суттєво ускладнити росіянам виробництво таких авіабомб. При цьому цей компонент УМПК не зовсім рядовий, бо передбачає живлення доволі енергоємних потужних сервоприводів системи керування та всієї електроніки модуля.

Це нагадує дилему бомбардувань заводів підшипників у Другу світову. Невеликі підприємства часто не прикриті системами ППО, але можуть мати ключову роль у виробництві озброєнь.

У часи Другої світової американська розвідка дійшла висновку, що найвигіднішою буде кампанія з бомбардувань заводів підшипників. Без цього простого компонента не можна зібрати ні мотоцикл, ні танк, ні винищувач. Хоча де-факто заводи підшипників атакували всього двічі, після чого відмовилися від цієї стратегії на користь бомбардування міст.