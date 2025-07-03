Предыдущая атака на "Энергию" произошла 42 дня назад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что такого производит атакованный завод "Энергия" в Елец

Завод "Энергия" в российском городе Елец, Липецкой области, снова подвергся атаке украинских дальнобойных дронов.

По информации местных властей и видео с места происшествия, на территории предприятия вспыхнул пожар, также была проведена эвакуация работников.

Это уже второй раз, когда Украина атакует "Энергию" – предыдущий удар был нанесен в ночь на 23 мая. Такая повторная целенаправленность свидетельствует, что объект имеет стратегическое значение для производства вооружений.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на предприятии изготавливают химические источники питания для универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые применяются в российских управляемых авиабомбах (КАБах).

Поражение именно этого завода может существенно усложнить россиянам производство таких авиабомб. При этом этот компонент УМПК не совсем рядовой, потому что предусматривает питание довольно энергоемких мощных сервоприводов системы управления и всей электроники модуля.

Это напоминает дилемму бомбардировок заводов подшипников во Вторую мировую. Небольшие предприятия часто не прикрыты системами ПВО, но могут иметь ключевую роль в производстве вооружений.

Во времена Второй мировой американская разведка пришла к выводу, что самой выгодной будет кампания по бомбардировкам заводов подшипников. Без этого простого компонента нельзя собрать ни мотоцикл, ни танк, ни истребитель. Хотя де-факто заводы подшипников атаковали всего дважды, после чего отказались от этой стратегии в пользу бомбардировки городов.