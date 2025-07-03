Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.
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Что в ЦПД говорят о заводе "Энергия"
Андрей Коваленко подтвердил атаку на завод россиян в Липецкой области. По его словам, там изготавливают батареи для блоков планирования и коррекции ракет, а также для комплекса "Искандер" и крылатых ракет.
"Энергия" – это одна из самых критических целей для России,
– говорится в сообщении.
Напомним, в районе ПАО "Энергия" сообщали о попадании беспилотников. Объект специализируется на производстве химических источников тока. Соответствующую продукцию, как известно, используют в оборонной промышленности.
К слову, это уже вторая атака на этот объект за последние месяцы. В прошлый раз он оказался под атакой 23 мая. Тогда на территории завода вспыхнул пожар, писали о четырех пострадавших.