Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.

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Что в ЦПД говорят о заводе "Энергия"

Андрей Коваленко подтвердил атаку на завод россиян в Липецкой области. По его словам, там изготавливают батареи для блоков планирования и коррекции ракет, а также для комплекса "Искандер" и крылатых ракет.

"Энергия" – это одна из самых критических целей для России,

– говорится в сообщении.

Напомним, в районе ПАО "Энергия" сообщали о попадании беспилотников. Объект специализируется на производстве химических источников тока. Соответствующую продукцию, как известно, используют в оборонной промышленности.

К слову, это уже вторая атака на этот объект за последние месяцы. В прошлый раз он оказался под атакой 23 мая. Тогда на территории завода вспыхнул пожар, писали о четырех пострадавших.