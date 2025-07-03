Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка.

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Що у ЦПД кажуть про завод "Енергія"

Андрій Коваленко підтвердив атаку на завод росіян у Липецькій області. За його словами, там виготовляють батареї для блоків планерування та корекції ракет, а також для комплексу "Іскандер" та крилатих ракет.

"Енергія" – це одна з найбільш критичних цілей для росії,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у районі ПАТ "Енергія"повідомляли про влучання безпілотників. Об'єкт спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Відповідну продукцію, як відомо, використовують в оборонній промисловості.

До слова, це вже друга атака на цей об'єкт за останні місяці. Попереднього разу він опинився під атакою 23 травня. Тоді на території заводу спалахнула пожежа, писали про чотирьох постраждалих.