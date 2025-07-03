Відомо, що відповідну продукцію використовують, зокрема, в оборонній промисловості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Чим важливий завод для росіян