Відомо, що відповідну продукцію використовують, зокрема, в оборонній промисловості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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У районі ПАТ "Енергія", що у Липецькій області Росії, повідомляють про влучання безпілотників. Об'єкт спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.
Відомо, що відповідну продукцію використовують, зокрема, в оборонній промисловості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Липецьк у Росії вночі атакували БпЛА, місцеві чули кількадесят вибухів