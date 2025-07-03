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24 Канал Новини України Липецьк у Росії вночі атакували БпЛА, місцеві чули кількадесят вибухів
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Липецьк у Росії вночі атакували БпЛА, місцеві чули кількадесят вибухів

Олесь Друкач
Основні тези
  • Липецьк у Росії вночі 3 липня зазнав атаки дронів, місцеві повідомили про численні вибухи.
  • Атака була спрямована на промислову зону, зокрема аеродром.
Вибухи в Липецьку - безпілотники атакували Липецьку область Росії 3 липня - що відомо - 24 Канал
Липецьк атакували дрони / Колаж 24 Каналу фото очевидців

Російська Липецька область зазнала атаки дронів уночі 3 липня. Місцеві жителі скаржилися на десятки вибухів поблизу промислової зони та аеропорту.

Про це вони писали у своїй соціальних мережах. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Атака БпЛА на Липецьк 3 липня: що відомо

У ніч на 3 липня 2025 року місто Липецьк, що у Росії, зазнав атаки безпілотників. Місцеві жителі в соціальних мережах повідомили про численні вибухи та звуки пролітання дронів у небі над містом.

Попередньо, атака БпЛА була спрямована на об'єкти у промисловій зоні, зокрема – на місцевий аеродром. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов станом на момент публікації ще не підтвердив факт атаки.

Утім, місцеві чули, як пишуть російські спільноти в телеграмі, щонайменше 20 вибухів. Також вони публікують відео з місць подій, які підтверджують їхні слова.

"Я ще таких приколів не бачив", – каже місцевий: відео з Липецька (18+, обережно, чутно лайку)

Вибухи над Липецьком: дивіться відео очевидців (18+, обережно, чутно лайку)

Наразі немає інформації про наслідки атаки.

Також відомо, що у небі над Воронежем бачили яскраві спалахи. Там лунали вибухи, а ППО намагалося збити дрони. Внаслідок "падіння уламків" пошкоджено дах приватного будинку.

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