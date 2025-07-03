Известно, что соответствующую продукцию используют, в частности, в оборонной промышленности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Чем важен завод для россиян