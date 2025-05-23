Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Что известно о заводе ПАО "Энергия" в Ельце

Неизвестные беспилотники ударили по заводу российского ВПК – "Энергия" в Липецкой области. Это крупное российское предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, в частности в оборонной промышленности, гражданской авиации, морском транспорте и энергетическом комплексе.

Руководитель ЦПД объяснил, что изготавливали на предприятии:

аккумуляторы и батареи для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники.

литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов.

электрохимические конденсаторы, которые применяются для нужд министерства обороны России.

светооптические энергетические установки, обеспечивающие автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.

Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал",

– пояснил Коваленко.

"Энергия" является поставщиком министерства обороны России и сотрудничает с другими государственными структурами, в частности с Роскосмосом, МВД, ФСБ, МЧС и Газпром. Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса, но он продолжал работать.

Российские СМИ сообщали о пожаре на территории завода и около 4 пострадавших. Местные жители слышали десяток взрывов в небе. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обломки сбитых дронов упали в промышленной зоне и вызвали возгорание. По его словам, На месте работали оперативные службы и происходила эвакуация людей.