06:07, 23 мая

В Ельце, что в Липецкой области России, в ночь на 23 мая под ударами БпЛА оказался "Елецкий элементный завод" или ПАО "Энергия".

Это крупнейшее в России предприятие по производству химических источников тока. Речь, в частности, об аккумуляторах для военных дронов. Также его продукцию используют в авиации, морском флоте, радиотехнике и системах различного военного и гражданского назначения.

Российские СМИ сообщают о пожаре на территории завода и около 4 пострадавших. Местные жители также слышали десяток взрывов в небе.