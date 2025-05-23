О последствиях российских ударов, событиях на фронте, международных новостях и внутренней ситуации в Украине – рассказывает 24 Канал.

Читайте также Враг вгрызается в Волчанск и продвинулся на еще нескольких направлениях: обзор и карты ISW

06:13, 23 мая

Путин использует неосведомленность Трампа о войне, чтобы достигать своих целей, – Time

По словам журналистов, украинские и европейские дипломаты неоднократно пытались объяснить Трампу сложность конфликта, однако натыкались на "стену невежества" в американской администрации.

Путин, со своей стороны, мастерски использует этот вакуум знаний, навязывая американцам собственные трактовки в форме исторических монологов и "отборных фактов".

Одним из примеров неуверенности в теме стал советник Трампа Стив Уиткофф, который не смог четко назвать даже оккупированные регионы.

06:11, 23 мая

На Киевщине прогремели взрывы

В 05:17 Киевская областная военная администрация опубликовала сообщение о работе в регионе ПВО и о фиксации БПЛА в небе.

Власти призвали жителей региона оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

06:07, 23 мая

Дроны атаковали российский химический завод в Ельце

В Ельце, что в Липецкой области России, в ночь на 23 мая под ударами БпЛА оказался "Елецкий элементный завод" или ПАО "Энергия".

Это крупнейшее в России предприятие по производству химических источников тока. Речь, в частности, об аккумуляторах для военных дронов. Также его продукцию используют в авиации, морском флоте, радиотехнике и системах различного военного и гражданского назначения.

Российские СМИ сообщают о пожаре на территории завода и около 4 пострадавших. Местные жители также слышали десяток взрывов в небе.