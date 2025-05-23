06:07, 23 травня

У Єльці, що у Липецькій області Росії, в ніч на 23 травня під ударами БпЛА опинився "Єлецький елементний завод" або ПАТ "Енергія".

Це найбільше у Росії підприємство з виробництва хімічних джерел струму. Йдеться, зокрема, про акумулятори для військових дронів. Також його продукцію використовують в авіації, морському флоті, радіотехніці та системах різного військового та цивільного призначення.

Російські ЗМІ повідомляють про пожежу на території заводу та близько 4 постраждалих. Місцеві жителі також чули десяток вибухів у небі.