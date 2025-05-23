Предприятие находится под санкциями ЕС, США и ряда других стран-партнеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Российский производитель аккумуляторов для БпЛА оказался под атакой дронов

В Ельце, что в Липецкой области России, под ударами БпЛА оказался "Елецкий элементный завод" или ПАО "Энергия".

Это крупнейшее в России предприятие по производству химических источников тока. Речь идет в частности об аккумуляторах для военных дронов. Также его продукцию используют в авиации, морском флоте, радиотехнике и системах различного военного и гражданского назначения.

За это предприятие внесено в санкционные списки ЕС, США и других стран.

Российские СМИ сообщают о пожаре на территории завода и около 4 пострадавших. Местные жители слышали десяток взрывов в небе. Власти предупреждают о возможных ограничениях в работе интернета и мобильной связи, чтобы "повысить эффективность защиты от БпЛА".

Дроны атакуют ПАО "Энергия": смотрите видео (внимание, нецензурная лексика!)

ПАО "Энергия" в Ельце под атакой БПЛА: смотрите видео (внимание, присутствуют бранные слова!)

Дроны налетели на "Елецкий элементный завод": смотрите видео (внимание, присутствует брань!)

В Ельце БпЛА атакуют завод аккумуляторов: смотрите видео (внимание, нецензурная лексика!)

Дроны два дня атакуют Россию

Напомним, Россия заявила об атаке почти 500 дронов за 2 суток, некоторые из которых летели на Москву, и все якобы были сбиты. Атаки дронов вызвали остановку работы аэропортов Москвы и других городов, а также повреждения, в частности в Туле, где изуродована кровля многоквартирного жилого дома.

Как сообщают росСМИ, 22 мая на Большом Каменном мосту (и вокруг Кремля) силовики выставили усиленные посты с военной техникой, в округе пропали связь и интернет, в том числе с комплексами РЭБ.

На территории объекта "Роснефти" в Рязани зафиксирован пожар после атаки беспилотников, из которых, по утверждению России, было сбито пять.

В Подмосковье ударный беспилотник попал в объект на территории военного парка "Патриот". С началом вторжения в Украину парк стал площадкой для военной пропаганды.

Дроны ночью 22 мая также атаковали оборонный завод "Сплав" в Туле, который производит авиационные ракеты и тяжелые огнеметные системы.

21 мая в Орловской области России дроны атаковали Болховский завод полупроводниковых приборов. По словам Коваленко, Болховский завод специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления, которые используются в танках Т-72Б3, Т-90М, самоходных гаубицах, ракетах "Искандер" и Х-101, системах РЭБ "Красуха" и "Житель", а также тактических средствах связи армейского уровня. Предприятие поставляет продукцию на по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России.