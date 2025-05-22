Беспилотные возможности Украины, очевидно, не на шутку напугали оккупантов. Те решили подстраховаться и усилить защиту Кремля, передает 24 Канал.

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Что известно

Как сообщают росСМИ, 22 мая на Большом Каменном мосту (и вокруг Кремля) силовики выставили усиленные посты с военной техникой, в частности с комплексами РЭБ. В округе пропали связь и интернет.

Россияне притянули технику к Кремлю: смотрите видео

Справка: Большой Каменный мост – один из мостов через Москву-реку. Соединяет Боровицкую площадь, улицы Моховую и Знаменку вблизи Боровицкой башни Кремля с улицей Большая Полянка на Болотном острове, пересекающей Водоотводный канал Малым Каменным мостом.

Также москвичи рассказывают, что накануне видели такую же технику на Большом Москворецком мосту. Предположительно, ее поставили для отражения атак беспилотников.

Отметим, что Большой Москворецкий мост – это автомобильный и пешеходный мост в центре Москвы. Он проходит через реку Москву и соединяет Красную площадь и Кремль с районом Замоскворечье.

В течение последних двух суток украинские дроны активно атакуют Москву и Подмосковье. Мэр российской столицы Сергея Собянин сообщил, что средства ПВО за эти дни уничтожили не менее 58 беспилотников.