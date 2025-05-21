В ночь на 21 мая в России уже раздавались взрывы.

Смотрите также Посылал продукцию на 19 предприятий ВПК России: Генштаб подтвердил удар по Болховскому заводу

Где в России раздавались взрывы вечером 21 мая

Украинский мониторинговый телеграм-канал "Веселый Юг" писал, что БПЛА летают на расстоянии 40 километров от Кремля. И действительно, в российских пабликах заметили, что под атаку попало подмосковное Домодедово. Местные заметили несколько вспышек в небе и слышали "характерные звуки".

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план "Ковер". Интересно, что аэропорт Домодедово за день закрывался четыре раза.

Сергей Собянин заявил об уничтожении 6 беспилотников, "которые летели на Москву". До того уже сообщали о работе ПВО в Московской области.

Российское минобороны привело данные, якобы ПВО сбила 37 беспилотников над страной-агрессором в течение двух часов – с 18:00 до 20:00. Среди них один – будто бы над оккупированным Крымом.

Вот и к нам начали долетать. Беспилотник бл*****ий. Горит...

– говорят жители Раменского под Москвой.

Под Москвой нашли обломки дрона: смотрите видео

Тогда говорилось, что взрывы раздавались в Курской, Московской, Рязанской, Орловской областях. Но впоследствии россияне привели совершенно фантастические данные. Они посчитали, сколько дронов было сбито за сутки – с 20:00 20 мая по 20:00 21 мая. И получилось, якобы их ПВО уничтожила целых 299 БПЛА:

113 БПЛА над Орловской областью;

67 БПЛА над Курской областью;

58 БПЛА над Брянской областью;

24 БПЛА над Московской областью;

14 БПЛА над Рязанской областью;

9 БПЛА над Тульской областью;

6 БПЛА над Владимирской областью;

2 БПЛА над Белгородской областью;

2 БПЛА над Калужской областью;

2 БПЛА над оккупированным Крымом;

1 БПЛА над Липецкой областью;

1 БПЛА над акваторией Черного моря.



Реакция россиян на атаку дронами / Скриншот

Впрочем, в России все еще продолжается тревога.



Приблизительные маршруты полета БПЛА над Россией на вечер 21 мая 2025 года / Инфографика DroneBomber

"Атакуют подмосковный Подольск. Жители микрорайона Климовск сообщают, что в домах дрожат окна, припаркованные машины сигналят", – говорится в российских телеграм-каналах.

"Надоело" и "Вспомните Великую Отечественную": что пишут россияне об атаке дронами 21 мая

Таким образом, враг пишет о массированном налете беспилотников на Россию вечером 21 мая.