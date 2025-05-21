У ніч проти 21 травня в Росії вже лунали вибухи.

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Де в Росії лунали вибухи увечері 21 травня

Український моніторинговий телеграм-канал "Веселий Південь" писав, що БпЛА літають на відстані 40 кілометрів від Кремля. І справді, в російських пабліках зауважили, що під атаку потрапило підмосковне Домодєдово. Місцеві помітили кілька спалахів у небі та чули "характерні звуки".

В аеропортах Домодєдово та Жуковський ввели план "Килим". Цікаво, що летовище Домодєдово за день закривалося чотири рази.

Сергій Собянін заявив про знищення 6 безпілотників, "які летіли на Москву". До того вже повідомляли про роботу ППО в Московській області.

Російське міноборони навело дані, буцімто ППО збила 37 безпілотників над країною-агресоркою протягом двох годин – з 18:00 до 20:00. Серед них один – нібито над окупованим Кримом.

От і до нас почали долітати. Беспілотник бл*****ий. Горить...

– кажуть жителі Раменського під Москвою.

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Тоді мовилося, що вибухи лунали в Курській, Московській, Рязанській, Орловській областях. Та згодом росіяни навели абсолютно фантастичні дані. Вони порахували, скільки дронів було збито за добу – з 20:00 20 травня по 20:00 21 травня. І вийшло, нібито їхня ППО знищила цілих 299 БПЛА:

113 БПЛА над Орловською областю;

67 БПЛА над Курською областю;

58 БПЛА над Брянською областю;

24 БПЛА над Московською областю;

14 БПЛА над Рязанською областю;

9 БПЛА над Тульською областю;

6 БПЛА над Володимирською областю;

2 БПЛА над Білгородською областю;

2 БПЛА над Калузькою областю;

2 БПЛА над окупованим Кримом;

1 БПЛА над Липецькою областю;

1 БПЛА над акваторією Чорного моря.



Реакція росіян на атаку дронами / Скриншот

Втім, у Росії все ще триває тривога.



Приблизні маршрути польоту БпЛА над Росією на вечір 21 травня 2025 / Інфографіка DroneBomber

"Атакують підмосковний Подольськ. Жителі мікрорайону Климовськ повідомляють, що в будинках тремтять вікна, припарковані машини сигналять", – ідеться в російських телеграм-каналах.

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Таким чином, ворог пише про масований наліт безпілотників на Росію увечері 21 травня.