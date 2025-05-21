Про це заявили в Росавіації, передає 24 Канал. Йдеться про "Шереметьєво", "Домодєдово" й "Жуковський".
Дивіться також Тульську область Росії атакують дрони: жителі скаржаться на вибухи
Що відомо про обмеження
Мер Москви Сєргєй Собянін заявив про збиття силами ППО 3 дронів, що нібито летіли на російську столицю. На місці падіння уламків працювали фахівці екстрених служб. Московські аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" й "Жуковський" тимчасово не приймали рейси.
Обмеження вводилися для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден,
– йшлося в повідомленні.
Однак о 15:44 за місцевим часом обмеження поновили для "Домодєдово" й "Жуковський".
Невідомі безпілотники атакували Росію: дивіться відео
(Обережно! Нецензурна лексика, 18+)
Нагадаємо, 21 травня вибухи також пролунали на Болховському заводі напівпровідникових приладів у Орловській області – важливому елементі військової промисловості країни-агресорки. "Масовану атаку БпЛА" підтвердив губернатор регіону.