Про це заявили в Росавіації, передає 24 Канал. Йдеться про "Шереметьєво", "Домодєдово" й "Жуковський".

Дивіться також Тульську область Росії атакують дрони: жителі скаржаться на вибухи

Що відомо про обмеження

Мер Москви Сєргєй Собянін заявив про збиття силами ППО 3 дронів, що нібито летіли на російську столицю. На місці падіння уламків працювали фахівці екстрених служб. Московські аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" й "Жуковський" тимчасово не приймали рейси.

Обмеження вводилися для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден,

– йшлося в повідомленні.

Однак о 15:44 за місцевим часом обмеження поновили для "Домодєдово" й "Жуковський".

Невідомі безпілотники атакували Росію: дивіться відео

(Обережно! Нецензурна лексика, 18+)

Нагадаємо, 21 травня вибухи також пролунали на Болховському заводі напівпровідникових приладів у Орловській області – важливому елементі військової промисловості країни-агресорки. "Масовану атаку БпЛА" підтвердив губернатор регіону.