Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про атаку БпЛА на Тульську область

Близько 23:29 за київським часом у Тульської області пролунали вибухи. Як повідомили росіяни, гучно було в небі в місті Алексин. Ймовірно, окупаційна армія застосувала протиповітряну оборону по повітряних цілях. Влада Тульської області зазначила, що система ППО нібито збиває "українські безпілотники".

Жителі бідкаються, мовляв "це було гучно", "в нас ледь вікна не повилітали", "не заспокояться ніяк". Дехто в коментарях закликає до "удару у відповідь".

Росіяни шоковані атакою дронів / Скриншот

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