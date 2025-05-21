Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно об атаке БпЛА на Тульскую область

Около 23:29 по киевскому времени в Тульской области прогремели взрывы. Как сообщили россияне, громко было в небе в городе Алексин. Вероятно, оккупационная армия применила противовоздушную оборону по воздушным целям. Власти Тульской области отметили, что система ПВО якобы сбивает "украинские беспилотники".

Жители жалуются, мол "это было громко", "у нас чуть окна не повылетали", "не успокоятся никак". Некоторые в комментариях призывают к "ответному удару".

Россияне шокированы атакой дронов / Скриншот

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