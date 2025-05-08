Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что все заявления России являются элементами гибридной войны. Так оккупанты пытаются захватить информационное пространство и заполнить его своими идеями.

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Почему одну ночь не было обстрелов

Россияне ведут война на территории Украины точно не потому, что хотят мира. Сейчас Путин стремится доминировать в медиа, выглядеть модератором процессов.

Стоит понимать, что нет никакого прекращения огня. Россия ведет активные боевые действия на всех направлениях. Тактическая артиллерия, авиация продолжают работать. Нет ни фактического, ни юридического перемирия,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Единственное, что изменилось – это отсутствие тревог в ночь на 8 мая, потому что тогда Россия не запускала "Шахеды". Но причина вовсе не в том, что Путин хочет перемирия. Это действия Украины заблокировали все российские аэропорты, остановили интернет, мобильную связь.

Из-за этого Путин не мог не находиться в паническом настроении. Он думал, что Россия будет атаковать, проводить парад, другие мероприятия, а Украина оставит это без ответа. В последний год все изменилось,

– добавил советник председателя ОПУ.

Поэтому российский диктатор боится, что Украина проведет атаку и испортит ему праздник. Поэтому он мог остановить на одну ночь обстрелы дронами и надеялся, что наша страна сделает так же. Это исключительно пропагандистский момент, который не имеет ничего общего с прекращением огня.

В то же время россияне цинично заявляют, что Украина якобы нарушает перемирие. Хотя никаких договоренностей по этому поводу вообще не было. К тому же количество боестолкновений остается таким же как в предыдущие дни.

Кроме того, россияне должны понять, что Украина способна провести мощную атаку. У нас есть дальнобойные дроны, чтобы сломать конструкцию безопасности диктаторской безопасности.

Напомним, в течение 6 – 7 мая Россию массированно атаковали дроны. Были попадания в ряд стратегических объектов, в частности в завод, который производил оптоволокно для дронов.