Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про масштабну пожежу в Подольську

У ніч на 16 травня в Подольську у Підмосков'ї пролунало щонайменше три вибухи у промисловій зоні машинно-випробувальної станції.

На об'єкті виникла масштабна пожежа площею понад 1 500 метрів квадратних. До гасіння було залучено 20 співробітників і 7 одиниць техніки. Інформація про постраждалих не надходила.

Масштабна пожежа в Подольську: дивіться відео

За словами місцевих жителів, з місця пожежі періодично лунають вибухи. Стовп диму видно за кілька кілометрів.

Див від пожежі видно за кілька кілометрів: дивіться відео

Вже вранці в МНС Росії повідомили, що пожежу нібито було ліквідовано. РосЗМІ повідомляють, що горів начебто ангар з автомобілями.

В Подольську міг горіти ангар з автомобілями: дивіться відео

Цікаво, що прокуратура розглядає підпал, як можливу причину пожежі. Водночас за словами керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка, вибухи в промисловій зоні пролунали після атаки БпЛА.

Нагадаємо, що не так давно в російському Татарстані горів завод КамАЗ, який є одним із найбільших виробників вантажівок у Росії. Щоправда, про причину пожежі не повідомлялося.