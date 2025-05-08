Місцеві активно публікують кадри з місця пожежі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Кадри пожежі заводу КамАЗ

На кадрах видно, що пожежа на заводі таки потужна. Чорний густий дим високо підіймається над містом.

Обережно, нецензурна лексика! Горить завод КамАЗ: дивіться відео

Наразі причина загоряння невідома, як і те, чи постраждалі.

Обережно, нецензурна лексика! Горить завод КамАЗ у Росії: дивіться відео

Завод КамАЗ теж не обрав папу. Потужна пожежа. Причина невідома (хех). Мабуть, травневі шашлики пішли не за планом,

– прокоментував інцидент керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Пожежа на заводі КамАЗ: дивіться відео

До слова, завод КамАЗ горить уже не вперше. Рік тому там сталося загоряння у складальному цеху.

Це підприємство – головний постачальник автомобільної техніки для російської армії на фронт в Україні. На нього були накладені санкції ЄС, США, Канади та Британії.