Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей завод відомий тим, що постачає вантажівки російській армії для війни проти України, передає 24 Канал.

До теми Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області

У Татарстані горів цех заводу "КамАЗ"

Очевидці поширюють у мережі відео, де горить складальний цех головного заводу корпорації "КамАЗ" у місті Набережні Челни. Мовиться про цех, який займається збиранням авто.

У Набережних Челнах горить цех заводу "КамАЗ": дивіться відео

Пізніше у мережі написали, що буцімто біля заводу "спалахнуло сміття". Однак у соціальних мережах ширять відео, де помітно, що загоряння супроводжується сильним задимленням.

Задимлення з цеху було видно здалеку: дивіться відео

З відкритих джерел також відомо, що "КамАЗ" є головним постачальником автомобільної техніки для російської армії.

Росіяни писали, що біля заводу нібито горіло сміття: дивіться відео

Що відомо про завод "КамАЗ" у Росії "КамАЗ" – це найбільший російський виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та компонентів. Компанія входить до десятки найбільших виробників великих вантажівок. Головні виробничі потужності розташовані у Набережних Челнах.

У 2022 році підприємство внесли до санкційних списків ЄС, США, Канади та Британії за постачання російським окупантам машин типу КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ 6560. Усі ці моделі росіяни використовують у війні проти України.

Раніше у Татарстані горів завод "Шахедів"