Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей завод відомий тим, що постачає вантажівки російській армії для війни проти України, передає 24 Канал.
До теми Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області
У Татарстані горів цех заводу "КамАЗ"
Очевидці поширюють у мережі відео, де горить складальний цех головного заводу корпорації "КамАЗ" у місті Набережні Челни. Мовиться про цех, який займається збиранням авто.
У Набережних Челнах горить цех заводу "КамАЗ": дивіться відео
Пізніше у мережі написали, що буцімто біля заводу "спалахнуло сміття". Однак у соціальних мережах ширять відео, де помітно, що загоряння супроводжується сильним задимленням.
Задимлення з цеху було видно здалеку: дивіться відео
З відкритих джерел також відомо, що "КамАЗ" є головним постачальником автомобільної техніки для російської армії.
Росіяни писали, що біля заводу нібито горіло сміття: дивіться відео
Що відомо про завод "КамАЗ" у Росії
- "КамАЗ" – це найбільший російський виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та компонентів. Компанія входить до десятки найбільших виробників великих вантажівок. Головні виробничі потужності розташовані у Набережних Челнах.
- У 2022 році підприємство внесли до санкційних списків ЄС, США, Канади та Британії за постачання російським окупантам машин типу КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ 6560. Усі ці моделі росіяни використовують у війні проти України.
Раніше у Татарстані горів завод "Шахедів"
- У Росії 2 квітня повідомили, що безпілотники вперше з початку повномасштабної війни здійснили атаки на Татарстан. Російські ЗМІ писали, що об'єктом атаки стали заводи, відповідальні за виробництво ударних безпілотників типу "Шахед".
- Зрештою джерела 24 Каналу розповіли, що атаку на завод організувало ГУР МО дронами українського виробництва. Водночас прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков підтвердив атаку на завод, звинуватив у цьому Україну та погрожував нашій державі "знищенням".
- Водночас російські пропагандисти цинічно сказали, що дрон, який атакував завод "Шахедів" у Татарстані, мовляв, залетів з території Казахстану. Казахська сторона спростувала ці фейки окупантів.