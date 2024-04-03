У казахському міністерстві зазначили, що жоден дрон з їхньої території не залітав у Росію. Таким чином казахи спростували чергові наративи російської пропаганди.

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У Казахстані спростували заяви пропагандистів про дрон

У Міністерстві оборони Республіки Казахстан офіційно заявили, що інформація, що розповсюджують в деяких телеграм-каналах, що нібито безпілотники, що атакували об'єкти Республіки Татарстан, були запущені з території Казахстану, не відповідає дійсності.

Подібні інсинуації спрямовані дискредитувати Республіку Казахстан. У зв'язку з цим просимо громадян і засоби масової інформації не реагувати на чутки, що розповсюджуються, і довіряти лише офіційним джерелам інформації,

– наголосили у міністерстві.

Варто зазначити, що інформацію про те, що дрон нібито був запущений з території Казахстану сказав журналіст кремлівського видання Дмітрій Смирнов.

Не захотівши визнавати, що це була атака України, пропагандист зазначив, що "від Нижньокамська та Єлабуги до кордону з Україною 1 200 кілометрів, а до кордону з Казахстаном – лише 500 кілометрів, тому подумайте самі, звідки могли пустити дрони".

Однак не лише він відзначився такими брехливими заявами. Так, депутат держуми Росії Андрєй Гурульов заявив, що не відкидає, що "безпілотник, який атакував Татарстан, міг бути запущений зі степів Середньої Азії". Під цю ж зону, вочевидь, також, на думку росіянина, підпадає і Казахстан.

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