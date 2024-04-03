В казахском министерстве отметили, что ни один дрон с их территории не залетал в Россию. Таким образом казахи опровергли очередные нарративы российской пропаганды.

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В Казахстане опровергли заявления пропагандистов о дроне

В Министерстве обороны Республики Казахстан официально заявили, что информация, распространяемая в некоторых телеграм-каналах, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности.

Подобные инсинуации направлены дискредитировать Республику Казахстан. В связи с этим просим граждан и средства массовой информации не реагировать на слухи, распространяемые, и доверять только официальным источникам информации,

– отметили в министерстве.

Стоит отметить, что информацию, что дрон якобы был запущен с территории Казахстана сказал журналист кремлевского издания Дмитрий Смирнов.

Не захотев признавать, что это была атака Украины, пропагандист отметил, что "от Нижнекамска и Елабуги до границы с Украиной 1 200 километров, а до границы с Казахстаном – всего 500 километров, поэтому подумайте сами, откуда могли пустить дроны".

Однако не только он отличился такими лживыми заявлениями. Так, депутат госдумы России Андрей Гурулев заявил, что не исключает, что "беспилотник, который атаковал Татарстан, мог быть запущен из степей Средней Азии". Под эту же зону, очевидно, также, по мнению россиянина, подпадает и Казахстан.

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