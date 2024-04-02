В частности, путинский приспешник, его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время конференц-колла с российскими СМИ прокомментировал атаку достаточно сдержанно. В духе “мы работаем”.

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Песков признал, что Татарстан был атакован. Он обвинил в этом Украину и взялся угрожать "уничтожением".

"Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные работаем, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии полностью уничтожить", – отметил Дмитрий Песков.

На самом деле такие заявления от официальных лиц России звучат, как минимум, странно, если не абсурдно. Потому что, по-прежнему, террористическую активность ведут именно они. И не только на территории Украины. В частности, в Белгороде взрывы раздаются все чаще именно по их вине, именно их хваленое ПВО обстреливает приграничье.

Во-вторых, Украина имеет полное право атаковать военные объекты страны, которая начала и второй год ведет войну против нее, страны, которая обстреливает ежедневно мирные города и убивает наших людей. При этом украинские спецслужбы не обстреливают российские мирные города, не атакуют жилые дома, как это делают они. И не наносит стране-агрессору жертв среди гражданского населения.

Атака по Татарстану: главное