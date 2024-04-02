Зокрема, путінський посіпака, його прессекретар Дмитро Пєсков під час конференц-колу з російськими ЗМІ прокоментував атаку досить стримано. У дусі "ми працюємо".

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Пєсков визнав, що Татарстан було атаковано. Він звинуватив у цьому Україну та взявся погрожувати "знищененням".

"Київський режим продовжує свою терористичну активність. Ми і наші військові працюємо, щоб цю загрозу мінімізувати, а згодом повністю знищити", – зазначив Дмитро Пєсков.

Насправді такі заяви від офіційних осіб Росії звучать, як мінімум, дивно, якщо не абсурдно. Бо, по-перше, терористичну активність ведуть саме вони. І не лише на території України. Зокрема, у Бєлгороді вибухи лунають усе частіше саме з їхньої вини, саме їх хвалене ППО обстрілює прикордоння.

По-друге, Україна має повне право атакувати військові об'єкти країни, яка розпочала та другий рік веде війну проти неї, країни, яка обстрілює щодня мирні міста та вбиває наших людей. При цьому українські спецслужби не обстрілюють російські мирні міста, не атакують житлові будинки, як це роблять вони. І не завдає країні-агресору жертв серед цивільного населення.

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